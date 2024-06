Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e AIL (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) insieme per sensibilizzare ed informare la collettività sui servizi ed i sostegni economici erogati in favore degli ammalati. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie i linfomi ed il mieloma, si svolgerà oggi, venerdì 21 giugno 2024, dalle ore 9.00 alle 13.30, presso la hall del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento, un open day di informazione e divulgazione. Gli operatori della Sezione provinciale AIL di Agrigento saranno presenti in ospedale per sensibilizzare gli utenti mentre in serata l’Associazione curerà, in collaborazione con il Parco Archeologico di Agrigento, l’ “accensione in rosso” del Tempio di Giunone, il colore che contraddistingue la lotta alle leucemie.