Circa 5mila esemplari di ricci di mare pescati nelle acque antistanti il porto di Licata in violazione della normativa vigente sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza. Le Fiamme gialle hanno individuato e sanzionato un sub catanese trovato con gli esemplari pescati nonostante il fermo biologico previsto nei mesi di maggio e giugno. I ricci di mare, dopo il parere favorevole rilasciato dai sanitari del dipartimento di Prevenzione veterinaria del distretto di Licata, venivano rigettati in mare.