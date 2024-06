Mettono a segno un maxi furto di cavi in rame ma, intercettati dalla Guardia di Finanza, abbandonano il furgone in strada e fuggono a piedi in mezzo alle campagne. È accaduto negli scorsi giorni a poca distanza dalla Valle dei Templi di Agrigento, in via Luca Crescente. Un gruppo di malviventi, dopo aver rubato un ingente quantitativo di rame, ha caricato la refurtiva su un furgone.

Una pattuglia della Guardia di Finanza, insospettita da quel veicolo, ha deciso di procedere a controllo. La banda, nonostante l’alt imposto dalle Fiamme Gialle, ha proseguito la marcia innescando un inseguimento con le forze dell’ordine che si è concluso all’ingresso di San Leone. I malviventi hanno deciso di abbandonare il furgone e fuggire a piedi.