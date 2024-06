Avrà inizio nel mese di luglio 2024 ed avrà la durata di dodici mesi il progetto “Dalla parte dei Bambini” che si svolgerà sul territorio di Campobello di Licata e che darà lustro e risalto al territorio: una grande opportunità per le famiglie ed in particolare per i bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni.

Il progetto è presentato dall’Associazione Concordia APS in veste di capofila, rappresentata dalla Dottoressa Vanessa Rizzo (Project manager e Responsabile del Progetto), con la partnership dei Servizi Sociali del Comune di Campobello di Licata e le Associazioni che da anni svolgono le loro attività nella città e nelle zone limitrofe.

Una grande rete territoriale che si affida all’enorme potenziale e competenza dell’Associazione A.D.D.A. “Amici dei Diversamente Abili ODV” rappresentata dall’Avvocata Teresa Balsamo, l’A.S.D. Sporting Club Campobello rappresentata da Giuseppe Lo Coco, l’Accademia D’Arte rappresentata dalla dott.ssa Morena Rizzo, l’A.S.D. Centro Studi Jintatsu Hida rappresentata da Calogero Montaperto e l’A.S.D. ACAMS APS rappresentata dal maestro Andrea Tricoli.

Il progetto è stato ammesso al finanziamento da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud grazie ai fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU PNRR M5C3 – Investimento 1.3 – Interventi socio-educativi strutturali per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

Diverse le attività che coinvolgeranno le famiglie: dallo sport all’arte, dai momenti di confronto con esperti agli sportelli a supporto delle famiglie, dai momenti di svago alle attività di doposcuola dove i bambini saranno costantemente al centro dell’attenzione. Una preziosa occasione di arricchimento sociale e culturale per l’intero territorio.