Festa del patrono San Giovanni Battista a Campobello di Licata. Dopo la “”succulenta”” serata, sul sagrato della Chiesa Madre – “”San Papa Giovanni Paolo Secondo””, dedicata alla “” Sagra degli antichi sapori””, Oggi (domenica 23 giugno), alle ore 9, nella chiesa dell’Immacolata, sarà officiata la liturgia eucaristica; santa messa, alle ore 9,30, nella Chiesa Madre “”San Giovanni Battista””. Funzione religiosa anche alle ore 18,30, in Matrice. Seguiranno i primi vespri solenni di San Giovanni Battista.

Lunedi 24, il “clou” della festa patronale. Alle ore 9, in Matrice, ufficio delle letture e lodi solenni.

Con inizio alle ore 18,30, nella Chiesa Madre, santa messa, presieduta da don Giuseppe Cumbo, vicario generale.

In serata, alle ore 22,30, spettacolo musicale “” Il sole è prossimo ormai – Anni senza fiato””” della Tribute band dei Pooh”.

I festeggiamenti si concluderanno il 30 giugno, con la processione cittadina del Santo.

Giovanni Blanda