Un bimbo di 11 anni è andato in shock anafilattico, nella spiaggia di Capaci. I primi a soccorrerlo una dottoressa che si trovava in spiaggia e un bagnino del lido. Sono arrivati i sanitari del 118 che sono intervenuto hanno somministrato un farmaco e il piccolo si ripreso. Il ragazzino è stato portato poi all’ospedale Cervello per controlli ma le sue condizioni di salute sono buone. Si sta cercando di capire cosa sia successo e cosa abbia provocata la reazione allergica.