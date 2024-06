Mister Gioachino La Magra con due giocatori di Castrofippo: Salvatore Lo Brutto e Giuseppe Bellavia, ha partecipato come rappresentativa al torneo di Sibari (provincia di Cosenza).

Il torneo è avvenuto dal 30 maggio al 2 giugno c.a. e i due ragazzi di Castrofippo hanno dato grandi soddisfazioni. Soprattutto Salvatore Lo Brutto è stato un capocannoniere impeccabile, con i suoi 12 goal. Infatti Lo Brutto sta continuando a partecipare con l’accademia sportiva di Favara al torneo di Terrasini, classificandosi primo.

Al torneo di Ravanusa si è aggiudicato ancora una volta il primo posto e in questi giorni al Torneo di Villaggio Peruzzo è uscito vittorioso al primo posto.

Mentre al torneo regionale di Rocca Palumba ha ottenuto il secondo posto.

Per Castrofilippo e per il Mister La Magra è una figura di orgoglio, vederlo spiccare tra i ragazzi col il suo talento.

È da stimolo anche per tutti gli altri ragazzi tesserati all’Asas di Castrofippo, che Mister Gioachino La Magra continua ad allenare con passione ogni giorno.