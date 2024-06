Secondo nido di Caretta Caretta della stagione a Licata. All’alba di oggi una tartaruga ha deposto le uova al Pisciotto, in prossimità del lido balneare Palmeras. Il primo nido era stato rinvenuto lo scorso 29 maggio non troppo lontano da questo, sulla spiaggia di Foce Gallina. “Ora possiamo azzardare che le spiagge licatesi sono idonee alla nidificazione delle tartarughe marine Caretta Caretta”, dice Gino Galia rappresentante del Wwf. “Ancora una volta, dunque, Licata si conferma terra accogliente per le Caretta Caretta”. I volontari del Wwf, ovviamente, veglieranno anche su questo nido per i prossimi 60 giorni, in attesa della schiusa delle uova.