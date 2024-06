Tragedia della strada a Milazzo, nel Messinese, dove un ragazzo di 16 anni G.C. di Pace del Mela, ha perso la vita un incidente mortale che si è verificato all’alba di oggi. L’incidente si è avvenuto in contrada Mangiavacca intorno alle 6,30. Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Milazzo dove è deceduto poco dopo. Il ragazzo, originario di Pace del Mela, era a bordo di uno scooter Sh 125, del quale all’improvviso, per cause che sono in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro un albero. L’impatto è stato fatale e non gli ha lasciato scampo. Sono in corso accertamenti da parte della polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente.