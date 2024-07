Per il ventesimo anno consecutivo, il Governance Poll 2024 svela quali sono i primi cittadini e i presidenti di Regione più apprezzati dalla popolazione. L’indagine è realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

Il podio dei sindaci è tutto nuovo e di centrosinistra, mentre quello dei governatori vede lo stesso trio di testa che caratterizza da anni la classifica ma ancora una volta a piazzamenti invertiti.

Il vincitore del Governance Poll 2024, quindi quello che è risultato più apprezzato, è Michele Guerra: il primo cittadino di Parma, 42 anni, supera tutti attestandosi al 63%; Al secondo posto c’è Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, al 62% (+5,5% rispetto al consenso dello scorso anno). In terza posizione troviamo Michele De Pascale, primo cittadino di Ravenna, al 61% (+11%).Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è al penultimo posto, l’ottantesimo, – insieme a quello di Roma, Gualtieri – nella classifica del gradimento stilata dal Sole24ore. L’ultimo è il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida che chiude la classifica col 42% dei consensi. La domanda del sondaggio è : “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali lei voterebbe a favore dell’attuale sindaco?”. Lagalla è al 45% registrando un -2,6% rispetto al 2023 quando aveva il 52,5%. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia è al settantesimo posto col 48,5% perdendo il 6,9%. Il sindaco siciliano più in alto in classifica è Giuseppe Cassì a Ragusa col 60% ma anche lui ha perso 2,9 punti percentuali. Il sindaco di Catania Enrico Trantino è al 17esimo posto (prima di quello di Milano Sala) col 57,5% e ha perso 8,6 punti percentuali. L’unico sindaco che avanza in classifica è quello di Messina Federico Basile che dal 45,5% passa al 52%. Il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro ha il 55% ma ha perso il 3,3%. Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha il 54,5% e ha perso il 5,9%.

Per quando riguarda i governatori, dietro il trio Fedriga-Bonaccini-Zaia si piazza al quarto posto la coppia Vincenzo De Luca (Campania, 60%) e Roberto Occhiuto (Calabria, 60%). Per il campano De Luca si tratta di una risalita dopo il tonfo dell’anno scorso, mentre per il calabrese Occhiuto di una riconferma in relazione al trend degli ultimi anni. Altro ex aequo al sesto posto tra Francesco Roberti (Molise) e Donatella Tesei (Umbria), entrambi con il 57,5%. Ottava posizione invece per il presidente della Sicilia Renato Schifani, che raggiunge il 57%. Il lombardo Attilio Fontana consolida il risultato ottenuto nel giorno delle elezioni e con il 55% (+0,3%) è al 9° posto.