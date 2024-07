Il 27 agosto il tour 2024 degli Shakalab, iniziato a maggio al SicilyFest, al Business Design Centre di Londra dal 2 al 5 maggio, fa tappa sul lungomare di Cefalù (ore 21.30 – ingresso libero) in occasione della festa di Radio Panorama, storica emittente di Cefalù.

Tra le date in programma, il collettivo siciliano farà tappa al Lumiere di Pisa, al Capodoglio ai Murazzi di Torino, al Locomotiv di Bologna, al LaClaque di Genova e al Biko di Milano. Ecco le date, tutte le info e biglietti: https://gomadconcerti.com/shakalab-tour-2024/

27 luglio – Cefalù (PA) – Lungomare

3 agosto – Nicosia (EN) – Beer Fest

5 agosto – Villafranca Sicula (AG) Corso Umberto I con Sud Sound System

10 agosto – Misiliscemi (TP) – Meteore Music Festival

17 Agosto – Realmonte (AG) – Lido Rossello

20 agosto – Bagheria (PA) – Piccolo Parco Urbano Opening Manu Chao

22 agosto – Calatafimi (TP) – Kalatareggaenight

29 agosto – Cassaro (SR) – Piazza della Memoria con Lello Analfino

30 agosto – Canicattì (AG) – Largo Aosta – Canicattì Summer Festival

09 ottobre – Pisa – Lumiere

10 ottobre – Torino – Capodoglio Murazzi

11 ottobre – Bologna – Lokomotiv Club

12 ottobre – Genova – LaClaque

13 ottobre – Milano – Biko

Shakalab è un collettivo formato da 4 cantanti, veterani della scena reggae/hip hop Italiana: Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo. Nati dalla fusione di progetti solisti e di generi e stili diversi, gli Shakalab dal 2010 hanno unito le forze per creare quello che ad oggi risulta essere uno dei gruppi più influenti dell’intero panorama black italiano. Hanno saputo, sin dall’inizio del progetto Shakalab, portare la loro energia riempiendo piazze e club, in un raggio d’azione che ha colpito tutto lo stivale così da diventare in pochi anni un punto di riferimento musicale per tantissime persone. Sono numerose le collaborazioni che vantano artisti del calibro di Vacca, L’Elfo, Sud Sound System ed Inoki e tanti altri! Molte internazionali come Alborosie, Dub FX e General Levy.