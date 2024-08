Piazza Marconi e piazza Tienanmen entrambi affollate da un pubblico divertito per l’esibizione dei DJ dell’ex Centro Radio Campobello e dalla cover band di Gianna Nannini. Contenta l’amministrazione comunale del successo ottenuto nella serata del 13 agosto per come dichiarato dall’assessore allo sport Enrico Lo Coco.

Pubblico divertito con gli ex DJ del Centro Radio Campobello che con tanta nostalgia hanno ripercorso la storia musicale degli anni 70/80.

Esperienza da ripetere hanno dichiarato alcuni componenti della radio.