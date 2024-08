CastrumFavara e Unitas Sciacca sabato pomeriggio saranno in campo per ricordare Salvatore D’Oro, giornalista sportivo scomparso a 50 anni nel maggio scorso e componente dell’Area Comunicazione della Pro Favara e dirigente del vivaio gialloblù.

Il 1° Trofeo Salvatore D’Oro è in programma, con ingresso libero, sabato 24 agosto alle ore 16.30 allo stadio Bruccoleri.

Al termine della partita, organizzata dalla società gialloblù, dopo la premiazione della squadra vincitrice sarà inaugurata la nuova sala stampa intitolata proprio al giornalista.

Si tratta dell’ ultimo allenamento congiunto predisposto da Mister Pietro Infantino prima dell’ inizio della stagione in programma giorno 1°settembre in Coppa Italia per la sfida alla vincente del turno preliminare tra Nissa ed Enna.

Nell’ Unitas Sciacca saranno presenti in campo Filippo Caternicchia, Bartolomeo Erbini, Domenico Mistretta e Andrea D’Amico, lo scorso anno in gialloblù, e che hanno lasciato un buon ricordo nella tifoseria favarese.