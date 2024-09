Buona la prima per la rinnovata Akragas Futsal di Mister Enzo Fecondo che sconfigge dopo un derby combattuto i biancorossi del Città di Canicattì per 2 a 1 nel primo turno di Coppa Italia. Caldo asfissiante allo Sport Village di Agrigento per un derby che premia la caparbietà dei padroni di casa che meritatamente sconfiggono gli ospiti dopo una gara intensa, combattuta, maschia ma correttissima.

Prima frazione di gioco che vede i padroni di casa tenere in mano il pallino del gioco senza riuscire però a scardinare l’ottima difesa ospite che oggi ha in Arnone un baluardo quasi insuperabile che para tutto il parabile tenendo agli uomini di Calandra sul pari soprattutto nei primi 10 minuti effettivi e permettendogli di organizzarsi e dandogli la possibilità di colpire in contropiede: tattica che funziona e Canicattì in vantaggio con Manfredi Calandra bravo sotto porta. Ripresa che mantiene lo stesso leitmotive della prima frazione di gioco con i biancazzurri in attacco e gli ospiti in ripartenza; ma prova e riprova e finalmente Gabriele Colore trova il meritato pareggio: partita che ora diventa ancora più bella e combattuta con le due squadre che nonostante i 40 gradi dello Sport Village vogliono provare a trovare la vittoria, che arriverà per i padroni di casa a 15 secondi dalla fine grazie alla zampata di Marco Casali che regala il primo roud e la meritata vittoria agli agrigentini. Nel complesso una bella partita tra due buone squadre che hanno divertito il numeroso publico accorso nella struttura Agrigentina, sabato prossimo il ritorno a campi invertiti.