Constatato che diversi incontri si sono fatti con esponenti del governo regionale e visto il disinteresse del governo nazionale, in data odierna 4 settembre 2024 si è riunita l’Assemblea del

Comitato di aziende denominato “TRASPORTO SICILIANO” che vede coinvolte la maggiori imprese di autotrasporto siciliane che hanno utilizzato ed utilizzano il trasporto combinato strada-mare.

L’odierna Assemblea ha verificato che:

• i fondi del Sea Modal Shift sono esigui e comunque inferiori a quelli autorizzati dall’U.E.;

• giungono notizie sull’utilizzo delle quote E.T.S. pagate dagli autotrasportatori che li vedrebbero utilizzati anche per l’acquisto di veicoli industriali per l’autotrasporto e per la riqualificazione green delle flotte navali, in totale disaccordo con gli autotrasportatori siciliani che esigono che vengano utilizzati esclusivamente per aumentare i fondi disponibili per il Sea Modal Shift.

L’Assemblea ha quindi deliberato di proclamare il fermo dei servizi di trasporto con manifestazioni di protesta nei porti siciliani e in prossimità di ingressi autostradali e snodi ferroviari, dalle ore 00.01 di lunedi 30/09/2024 alle ore 24.00 di venerdi 04/10/2024, nelle more di ottenere incontri con i Governi nazionale e regionale e ottenere i risultati cui sopra.

Solo qualora il Governo nazionale convocasse i rappresentati del Comitato prima della data di inizio del fermo e a seguito di precisi impegni, il fermo potrebbe essere revocato.

CTS COMITATO TRASPORTO SICILIANO