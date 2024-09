“Finalmente sulla vergognosa spartizione delle poltrone che contano della sanità siciliana è calato il sipario. Qualcuno dica ai nuovi direttori delle aziende sanitarie e ospedaliere che la situazione è quasi a terzo mondo, visto che nessuno, a parte i pazienti, sembra essersene accorto. Ora aspettiamo i fatti, quelli che finora non sono mai seguiti alle parole di Schifani”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Lo spettacolo che i partiti che sostengono il governo hanno offerto per accaparrarsi fette di potere – dice Antonio De Luca – è stato a dir poco indecente. I nuovi vertici ora si mettano subito al lavoro, ma a disposizione dei pazienti e non dei partiti che li hanno sponsorizzati. Le emergenze sono tantissime, a cominciare dalle eterne liste d’attesa che, a differenza di quello che dice Schifani, scoppiano, come testimonia pure una recente indagine di Federconsumatori pubblicata dalla stampa, che dice che bisogna aspettare 600 giorni per una visita endocrinologica a Tortorici e più di 500 per un’ecografia all’addome a Milazzo. Una situazione del genere non è più tollerabile”