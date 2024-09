Si compone ufficialmente la Direzione strategica dell’ASP di Agrigento con l’insediamento formale dei neodirettori sanitario ed amministrativo aziendali. Il direttore amministrativo, Alessandro Pucci, ed il direttore sanitario, Raffaele Elia, sono stati ricevuti presso la Cittadella della Salute di Agrigento dal direttore generale Giuseppe Capodieci per la sottoscrizione dei contratti e sono già al lavoro per affiancare l’azione del manager nella programmazione e nel governo delle complesse dinamiche gestionali.

Il dottor Raffaele Elia, già direttore sanitario aziendale presso l’ASP di Ragusa e di presidio ospedaliero presso diverse ASP della Sicilia, vanta una profonda esperienza nella gestione dei processi sanitari ed il suo profilo si colloca professionalmente tra i maggiori punti di riferimento regionali.

Il dottor Alessandro Pucci proviene dall’ISMETT di Palermo dove ha ricoperto diversi ruoli gestionali e, per ultimo, quello di direttore dell’Ufficio contabilità e finanza. Oltre a diverse docenze, annovera nel suo curriculum competenze amministrative e contabili, acquisite professionalmente anche in ambito privato, che saranno certamente preziose nella programmazione delle attività aziendali anche in territorio agrigentino.