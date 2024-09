Nella sua auto c’erano oltre 50 grammi di droga e quasi 4mila euro in contanti. I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo e della Compagnia di Intervento operativo di Palermo hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato mazarese di 26 anni. Fermato durante un servizio di controllo del territorio, nella sua auto i militari hanno trovato oltre 30 grammi di cocaina in dosi, circa 20 grammi di crack e alcuni grammi di hashish e marijuana, oltre a 3900 euro in contanti. Per il 26enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.