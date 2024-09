Un uomo di 57 anni originario di Mazara del Vallo è morto questa sera mentre era al lavoro in un cantiere edile a Villa Raffo in via Ludovico Bianchini nel quartiere Zen di Palermo. L’uomo da quanto hanno raccontato i colleghi (che hanno dato l’allarme) si sarebbe improvvisamente accasciato a terra. Immediati sono arrivati i soccorsi: i sanitari del 118 hanno tentato in ogni modo di rianimare l’operaio edile. Sull’infortunio mortale sul lavoro indagano i carabinieri della compagnia di San Lorenzo.