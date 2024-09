“243 idonei delle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 che saranno immessi in ruolo, 454 gli immessi in ruolo a conclusione delle prime procedure connesse al concorso nazionale Pnrr. 1.531 i docenti assunti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. 4.316 le richieste accolte di assegnazione provvisoria interprovinciale. Se non è un miracolo, ci somiglia moltissimo. Si tratta infatti di dati che rispecchiano un grande lavoro svolto da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale siciliano e del Direttore Generale Giuseppe Pierro. Un lavoro per il quale non posso che esprimere grande soddisfazione e che testimonia, in particolare per l’assunzione in ruolo dei 243 idonei del concorso ordinario del 2020, come questo governo e il Ministero dell’Istruzione e del Merito stiano lavorando per garantire l’assorbimento di tutti i vincitori dei concorsi del 2016, 2018 e 2020. Altra soddisfazione le 4316 assegnazioni provvisorie interprovinciali, numeri importanti che permettono a tanti docenti di potersi avvicinare alle proprie famiglie.” Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo membro della Commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento Istruzione del partito.