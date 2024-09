Incidente stradale sulla Strada Statale 115 all’altezza del ristorante Sombrero in direzione di Licata. Per cause ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sarebbero stati due mezzi, una moto e un’automobile. Ad avere la peggio sarebbe stato un giovane licatese rimasto ferito nell’impatto. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto Soccorso per il trasporto dei feriti all’Ospedale San Giacomo d’Altopasso. Sulla 115 è atterrato un elisoccorso