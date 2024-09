Il conservatorio di musica “Toscanini” di Ribera per la sezione arte e musica, Openhouse di Valentina e Federica Sorce per l’inclusione, Gloria Riggio per la poesia, Marcello Lino per la medicina, Francesco Messina per l’imprenditoria-premio Totò Moncada, Vittorio Alessandro per la sezione tutela e ambiente, premio speciale legalità al prefetto di Agrigento, Filippo Romano. Novità di questa ottava edizione è la sezione “Angeli in divisa”: per la polizia di Stato premio al commissario Michelangelo Lo Piparo e per il comando provinciale dei Carabinieri al vice Brigadiere Francesco Paolo Venerio, che si sono particolarmente distinti nell’espletamento del proprio dovere.

Sono queste eccellenze del territorio che verranno insignite il prossimo 21 settembre, al teatro Pirandello di Agrigento, del premio Karkinos 2024, giunto alla sua ottava edizione. La manifestazione avrà inizio alle 20.30 e promette emozioni con momenti di spettacolo e riflessioni su ciò che gli agrigentini , partendo dall’amore per la città, riescono ad offrire anche altrove. I nomi sono stati resi noti a Casa Sanfilippo, ad Agrigento, in un’apposita conferenza stampa dal direttore artistico, Carmelo Cantone, da Salvatore Varisano, presidente dell’associazione “Antiche Tradizioni Popolari” che organizza l’evento. A fare gli onori di casa, il direttore dell’ente parco, Roberto Sciarratta, alla presenza anche del primo cittadino di Agrigento, del direttore della fondazione teatro Pirandello, Salvo Prestia, e di Riccardo Cacicia, per la camera di commercio di Agrigento.

Special guest della serata del prossimo 21 settembre, presentata da Elettra Curto, saranno Mario Vasile e Mimmo Pontillo.