Il Questore della Provincia di Agrigento Tommaso Palumbo ha disposto l’esecuzione di 6 misure di prevenzione di D.A.C.Ur., cosiddetto “Daspo Willy”, nei confronti di altrettanti giovani, tre dei quali ancora minorenni, frequentatori dei locali della c.d. movida agrigentina.

I provvedimenti monitori sono la diretta conseguenza di episodi particolarmente gravi avvenuti la notte del 17.08.2024.

Nello specifico, alle ore 01.00 circa, in prossimità del porticciolo turistico di San Leone, nella banchina antistante il lounge bar “Mediterraneo Yachting Club”, aveva inizio, per futili motivi, una violenta rissa che vedeva coinvolti numerosi giovani e che si prolungava, a fasi alterne, per diversi minuti in spazi affollati da famiglie e pacifici avventori; nelle fasi più concitate, un motoveicolo lasciato in sosta sulla predetta banchina finiva accidentalmente in acqua. Il tempestivo intervento del personale della Polizia di Stato, impegnato nelle attività di controllo straordinario del territorio, evitava il degenerare ulteriore della situazione.

Le misure, ispirate al nome del giovane WILLY Monteiro Duarte, tragicamente scomparso a causa di violenza, sono state attuate per garantire la sicurezza dei cittadini e per dissuadere comportamenti violenti e irrispettosi delle norme di pacifica convivenza.

Con gli attuali provvedimenti di prevenzione è stato inibito ai destinatari la possibilità per i prossimi tre anni di frequentare i locali commerciali e i luoghi in prossimità di essi che sono stati teatro dei fatti incresciosi che hanno significativamente perturbato la sicurezza dei cittadini.