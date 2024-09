I flussi turistici di questa estate sono stati ottimi nonostante qualche campagna televisiva abbia cercato di descrivere la Sicilia come un posto dove mancava l’acqua e in cui sostanzialmente non conveniva venire in vacanza”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ‘Treni storici’, promossa dall’assessorato regionale al Turismo in collaborazione con la fondazione Fs

Estate e turismo sottotono

Finisce agosto e si tirano i primi bilanci di un’estate turistica che a Palermo si è vissuta fra luci e ombre. Almeno stando ad ascoltare gli operatori turistici e commerciali. folla, sì, affari meno ma soprattutto una esigenza di continuità che si sente forte a queste latitudini.

Destagionalizzare il turismo

“Il turismo nel mondo sta cambiando e Palermo, grazie al suo clima mite, potrebbe essere una meta appetibile non solo in estate ma tutto l’anno. Per farlo, però, è necessario che i collegamenti aerei diretti tra la nostra città e il resto del mondo siano garantiti per dodici mesi: per questo promuoveremo l’istituzione di un tavolo tecnico tra il Comune e la Gesap” dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale e componente della commissione

Attività produttive.

Servono voli diretti anche da novembre ad aprile

“Abbiamo ascoltato le imprese e chi si occupa di turismo – continua Chinnici – e una delle criticità di Palermo è il calo dei collegamenti aerei da novembre ad aprile, a parte una breve parentesi natalizia. Cosa che non succede in altre grandi città che invece vivono di turismo tutto l’anno. Serve una programmazione più attenta e al passo con i tempi, frutto di una sinergia tra istituzioni e privati”.

Un’estate sottotono, parola di Ribaudo

“Un’estate sotto tono dopo un inverno mediocre ha spinto tanti di noi titolari in centro storico di pubblici esercizi, e non solo, a continui confronti. Tante le proposte emerse, oltre il disappunto per la mancanza di decoro, servizi e pulizia” sottolinea Doriana Ribaudo Vice presidente Fipe.

Decoro e pulizia o non si va da nessuna parte

“Occorre invertire la marcia prima che sia troppo tardi. Un tavolo tecnico tra Comune e Gesap per provare a confermare almeno alcune rotte estive anche in inverno sarebbe di grande auspicio oltre che probabilmente attrarre un turista di fascia medio alta, target che negli ultimi anni rappresenta sempre più una esigua fetta del mercato turistico cittadino e non è qualificante per nessuno. Mi auguro che questa proposta si concretizzi prima possibile e che trovi adeguate soluzioni”