I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un palermitano, 43enne, accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti. L’uomo sul terrazzo di casa aveva realizzato una piantagione di marijuana con 20 arbusti. Nel corso della perquisizione sono stati trovati dentro una scatola 110 grammi di foglie di marijuana e circa 700 grammi di cannabis conservata in barattoli insieme al materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza. La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi sostanze stupefacenti- del comando provinciale di Palermo per verificare il principio attivo presente nella sostanza. Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto.