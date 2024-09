Dopo il grande successo estivo di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, che continua a collezionare sold out data dopo data, si aggiungono nuovi imperdibili appuntamenti dell’emozionante tour di Fiorella Mannoia che prosegue in autunno nella atmosfera intima e suggestiva dei teatri. Tra questi, l’1° dicembre sarà al Teatro Metropolitan di Catania con una seconda tappa in Sicilia che si aggiunge a quella già annunciata a Palermo, il 2 dicembre al Teatro Biondo.

I biglietti per la nuova data di Catania su www.puntoeacapo.uno (sponsor tickets Ciaotickets) e sui circuiti di vendita abituali.

La due tappe siciliane del tour teatrale sono organizzate da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Con un’imperdibile anteprima l’11 ottobre a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, seguita da numerose tappe a novembre e dicembre nei maggiori teatri italiani, Fiorella, accompagnata da un’orchestra sinfonica, ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature.

Il tour “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra” è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà.