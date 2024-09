Ancora disordini all’interno del carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Un medico di guardia è stato brutalmente aggredito da un detenuto straniero con disturbi psichici. Il sanitario ha riportato delle lesioni ed è stato poi visto dai sanitari che sono accorsi nella struttura. Per il detenuto, recidivo agli episodi, è scattata una denuncia per lesioni personali. Solidarietà è stata espressa da parte della Polizia penitenziaria al medico. Per il Sappe “la situazione è divenuta insostenibile e le condizioni di lavoro per gli operatori penitenziari sempre più precarie dal punto di vista della sicurezza e dell’incolumità personale”.