Si è svolto un proficuo e importante incontro presso la Diga San Giovanni di Naro tra l’On Roberto Di Mauro Assessore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e il sindaco Milco Dalacchi. “Abbiamo parlato di come può essere rivalutato questo importante luogo e di come può diventare un volano economico e turistico per la nostra città. Nei prossimi giorni seguirà un tavolo tecnico con tutti gli enti preposti per progettare il rilancio economico, sociale e turistico della nostra fantastica Diga San Giovanni”, ha dichiarato il primo cittadino di Naro.