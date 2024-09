Si è svolto lunedì scorso a Catania la riunione della Lega Sicilia presieduta dal nuovo commissario regionale Nino Germanà e alla quale hanno partecipato tutti i senatori e i deputati regionali e nazionali. Con la squadra al completo e in un clima di entusiasmo attorno al Senatore Germanà, sono stati trattati temi importanti a partire dalla riorganizzazione del partito in Sicilia. Affronteremo con responsabilità e con atteggiamento di assoluta collaborazione il vertice di maggioranza che si terrà a breve, continuando a svolgere il ruolo che ci compete all’interno dell’ARS durante i lavori d’aula. Siamo tutti a lavoro per organizzare il congresso regionale che si terrà a fine ottobre alla presenza del nostro leader Matteo Salvini.

Ritengo che l’incontro sia stato molto proficuo, segnando un momento molto importante nel nostro percorso. Rappresentiamo un gruppo unito e coeso e pronto ad affrontare le sfide del prossimo futuro e a viaggiare compatto verso il congresso.

Così in una nota Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars.