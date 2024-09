“Una storia non esiste se non viene raccontata. Essa ha un inizio. Ed inizia con JS. Chi è questa figura che emerge e che si impone con vigore sulla scena?

È un uomo? È un sogno? È reale? Come ci si pone di fronte all’universo? È uno spirito libero? O è retaggio cristallizzato nei ricordi del passato”? Questi interrogativi saranno svelati il 20 settembre prossimo alle 10.30 durante una conferenza stampa che si terrà al teatro Pirandello di Agrigento. Saranno presenti, i sindaci o i rappresentati dei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Realmonte e Poggioreale, città nelle quali sono state girate le scene di questo Pitch Trailer, ideato da Vincenzo Grassonelli per la regia di Vito Sugameli. Trailer, che il primo dicembre si trasformerà in una rappresentazione teatrale che sarà portata in scena proprio al Pirandello di Agrigento. Nel corso dell’incontro con i giornalisti l’autore, il regista, gli attori, riveleranno i particolari del personaggio. Js, si pone interrogativi sulla vita, sull’intelligenza artificiale, in un probabile futuro distopico in cui l’umanità ha smesso di “essere’’. L’iniziativa è stata patrocinata dalle amministrazioni comunali di Porto Empedocle e Realmonte.