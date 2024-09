Il primo derby agrigentino di serie D è un tripudio gialloblù. La CastrumFavara batte meritatamente l’Akragas per 2-0 che rimane sempre più solitaria in fondo alla classifica.

Importante boccata d’ossigeno per i giocatori di Infantino che, mettendo a segno la prima vittoria stagionale, si posizionano a centro classifica.

La partita ha evidenziato le già note notevoli difficoltà in fase offensiva dei biancazzurri – ancora all’asciutto in campionato – che, in svantaggio alla fine della prima frazione di gioco, hanno perso letteralmente la bussola subendo il raddoppio ad inizio ripresa. Una situazione che, anche per mister Lillo Bonfatto, inizia a farsi molto delicata.