La consigliera comunale Caterina Meli di Forza Italia ha espresso la sua soddisfazione per l’approvazione dei capitoli di investimento derivanti dall’avanzo vincolato. Questo passaggio rappresenta un’importante opportunità per la città di Palermo, che potrà ora destinare risorse significative a diversi ambiti cruciali per lo sviluppo urbano, sociale e infrastrutturale.

“Sono estremamente soddisfatta dell’approvazione di questi interventi, che garantiranno investimenti fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la sicurezza del nostro territorio”, ha dichiarato Meli. “Questi fondi, che provengono dall’avanzo vincolato, permetteranno di intervenire su settori strategici come la manutenzione straordinaria degli edifici, la rigenerazione urbana e la sicurezza delle infrastrutture.”

Tra i principali interventi approvati, vi sono quelli destinati alla Polizia Municipale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (800.000 euro), la riqualificazione della segnaletica stradale (2.400.000 euro) e il co-finanziamento del Progetto PRIMUS per la manutenzione delle ciclovie (869.039 euro).

“In particolare, sono orgogliosa di vedere approvati fondi significativi per la rigenerazione urbana, come i lavori sui 4 Canti e gli investimenti per il completamento funzionale del Palazzo delle Aquile. Questi interventi daranno nuova vita a parti fondamentali della nostra città storica”, ha proseguito Meli, riferendosi ai 1.200.000 euro stanziati per la rigenerazione urbana dei 4 Canti e ai 500.000 euro per il Palazzo delle Aquile.

“Verranno inoltre incrementati i capitoli sull’assistenza specialistica per gli alunni disabili, con uno stanziamento di 900.000 euro, e sulla refezione scolastica, con 300.000 euro. “Questi interventi sono un segno tangibile dell’attenzione e della sensibilità dell’amministrazione verso le esigenze delle fasce più deboli e della scuola”, ha aggiunto Meli.

“Inoltre, grazie al nostro impegno e alla sensibilità del consiglio comunale, siamo riusciti a stanziare, tra le altre cose, due milioni di euro per la manutenzione delle scuole e per garantirne i riscaldamenti, e tre milioni per i lavori di manutenzione dello Stadio Barbera, fondi derivanti dall’avanzo di gestione liberato con l’approvazione della variazione di bilancio, approvata dopo una maratona d’Aula di circa 32 ore”, ha dichiarato la consigliera, sottolineando l’importanza di questi interventi per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive.

**Un altro aspetto di grande rilevanza è il piano di rigenerazione e riqualificazione del verde pubblico, che prevede anche la creazione di un nuovo parco inclusivo, per un importo complessivo di 4 milioni di euro. Questo intervento comprende inoltre la correzione dei danni provocati alle sedi stradali e ai marciapiedi dagli apparati radicali degli alberi, oltre all’installazione di impianti di videosorveglianza nelle zone periferiche, per garantire maggiore sicurezza.**

I capitoli approvati riguardano anche la manutenzione straordinaria di immobili monumentali e del centro storico (2.000.000 euro), interventi di sicurezza su via Roma (1.400.000 euro), e la riqualificazione di strade e marciapiedi con fondi per 7.460.000 euro.

“Questi interventi mirano a rendere Palermo una città più sicura, moderna e inclusiva, rispondendo alle esigenze di tutti i cittadini”, ha aggiunto la consigliera, evidenziando inoltre l’importanza degli investimenti per la protezione civile, l’illuminazione pubblica e le strutture sportive.

Tra i progetti di maggiore impatto sociale, spiccano quelli destinati al miglioramento delle scuole, con interventi di adeguamento sismico e anti-incendio (1.550.000 euro), nonché la manutenzione degli ascensori scolastici (150.000 euro).

“Siamo davanti a un piano di investimenti che riflette l’impegno dell’amministrazione per garantire servizi efficienti e una città all’altezza delle aspettative dei cittadini”, ha concluso Meli.

—

**Riepilogo degli interventi approvati:**

1. **Polizia Municipale**: acquisto di nuovi autoveicoli (800.000 euro).

2. **Urbanistica**: segnaletica stradale (2.400.000 euro), manutenzione ciclovie (869.039 euro).

3. **Centro Storico**: rigenerazione urbana dei 4 Canti (1.200.000 euro), ristrutturazione Palazzo delle Aquile (500.000 euro).

4. **Politiche Ambientali**: **riqualificazione del verde pubblico, correzione dei danni agli apparati radicali e creazione di un nuovo parco inclusivo** (4.000.000 euro).

5. **Lavori Pubblici**: riqualificazione di strade e marciapiedi (7.460.000 euro).

6. **Edilizia scolastica**: adeguamento sismico e anti-incendio delle scuole (1.550.000 euro).

7. **Protezione Civile**: manutenzione straordinaria e acquisto di defibrillatori (881.004 euro).

8. **Incrementi capitoli scolastici**: 900.000 euro per assistenza specialistica agli alunni disabili e 300.000 euro per refezione scolastica.

9. **Manutenzione e riscaldamenti scuole**: stanziati 2 milioni di euro.

10. **Manutenzione Stadio Barbera**: stanziati 3 milioni di euro per lavori allo stadio.