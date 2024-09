Torna la raccolta di sangue, venerdì 27 settembre, alle ore 8, a Campobello di Licata, su iniziativa dell’Avis-Associazione Volontari Italiani del Sangue.

La donazione di sangue si svolgerà nella sede Avis, sita in via Nicotera, sotto lo slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se”.

Sono state numerose le raccolte di sacche di sangue nella recente donazione.

Il 7 ottobre la prossima giornata di raccolta di sangue Prosegue, dunque, il volontariato dell’Avis. Sono parecchie le donazioni di sangue per il resto dell’anno. “Donate sangue” è il motto dell’associazione Avis. C’è carenza di sangue.

Giovanni Blanda