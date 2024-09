Un’emozione incredibile ha travolto lo studio di Affari Tuoi nella puntata di ieri sera, condotta da Stefano De Martino su Raiuno. Ornella e il suo compagno Giuseppe, provenienti dalla Sicilia, hanno centrato il bottino massimo di 300.000 euro, scegliendo il pacco numero 8.

La loro partita è stata un crescendo di suspense, culminata con la scelta finale tra due pacchi contenenti le cifre più alte in assoluto: 200.000 e 300.000 euro. Il “dottore”, come da copione, ha tentato di sedurli con un’offerta di 250.000 euro, ma la coppia siciliana ha deciso di sfidare la sorte fino in fondo.

Ornella, assistente di direzione in un albergo di Palermo, ha condiviso il suo sogno di aprire un bed & breakfast, un desiderio che ora potrebbe finalmente realizzare grazie alla vincita.

Un dettaglio toccante ha accompagnato la loro vittoria: sul pacco numero otto, scelto da Ornella all’inizio del gioco, era poggiata una conchiglia. Giuseppe, militare della guardia costiera e appassionato di pesca subacquea, ha spiegato: “È la prima conchiglia che ho regalato a Ornella, l’ho trovata sul fondale e per me significa resilienza, ci dà la forza di affrontare i problemi”.

La loro storia d’amore ha aggiunto un ulteriore tocco di emozione alla serata. Ornella ha raccontato come Giuseppe sia entrato nella sua vita in un momento difficile, conquistando anche il cuore della sua bambina.

La determinazione di Ornella è stata evidente anche nelle sue parole poco prima di rifiutare l’offerta del dottore: “Ne approfitto per salutare tutti, perché probabilmente da domani non sarò più qua”. E così è stato, con una vincita che cambierà sicuramente la loro vita.