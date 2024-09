Ancora un arresto per la rapina avvenuta lo scorso 20 agosto in un tabacchino in via Picone, nel centro di Agrigento. La squadra mobile di Agrigento ha catturato anche il secondo autore. Si tratta di un uomo di 46 anni, di Favara. L’uomo è stato rintracciato a Favara. A firmare l’ordinanza, su richiesta della procura di Agrigento, è stato il gip Iacopo Mazzullo.

I poliziotti avevano più di un sospetto sull’uomo e negli scorsi giorni hanno perquisito la sua abitazione trovando un casco e alcuni indumenti ritenuti gli stessi di quelli utilizzati per il colpo. Due settimane fa era stato arrestato un operaio agrigentino, rintracciato a Venezia dove si era trasferito per lavoro. La vicenda risale alla fine del mese scorso quando, in pieno pomeriggio, due banditi con volto travisato hanno messo a segno la rapina. Il bottino racimolato è stato di 450 euro oltre a 90 euro prelevati dal portaolio del titolare dell’attività, minacciato con una pistola.