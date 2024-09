Distrutto un vaso in ceramica in via Roma a Sciacca e un’altro in piazza Rossi. Dopo aver preso in visione delle immagini di videosorveglianza del luogo, la Polizia Municipale ha individuato il protagonista dell’episodio. Si tratta di una giovane di Sciacca; nel video si vede come la stessa sferra un calcio al vaso in ceramica e lo distrugge.

La giovane, già nota alle forze dell’ordine, verrà denunciata per danneggiamento di beni pubblici.