A Misilmeri, comune alle porte di Palermo, sarebbero in tanti a essere stati truffati da un sito internet di trading on line che prometteva soldi facili in poche settimane.

Un po’ come successo quando il mago dei soldi Giovanni Sucato truffò tantissimi con guadagni facili. Allora venivano consegnati soldi in contanti e come per magia poco dopo quei soldi venivano di colpo raddoppiati. Una magia che per alcuni mesi sconvolse la vita di tantissimi uomini e donne della zona orientale di Palermo ma anche dei comuni vicini di Villabate e Misilmeri. Poi il 30 maggio del 1996 Sucato venne trovato ucciso dentro la sua auto.

Adesso la truffa sarebbe stata architettata usando il web. In tantissimi avrebbero investito soldi nel sito di trading on line. Per alcuni gli introiti sarebbero stati notevoli. Tanto che il passa parola è stato fulmineo. Soldi su soldi. Peccato che in questi giorni al posto del sito è spuntata una foto della casa di carta. Come gli uomini della banda della fortunata serie su Netflix i soldi versati sono spariti senza lasciare traccia. E sono tanti che ci avrebbero rimesso diverse migliaia di euro.