L’Istituto superiore “”Giudici Saetta e Livatino”” ha lanciato l’avviso pubblico sulla manifestazione di interesse per la concessione, in uso temporaneo, per la durata è di due anni, del campo di calcio presso l’edificio scolastico “”Rita Levi di Montalcini””. Le istanze possono essere presentate entro il 7 ottobre all’istituto da associazioni o società sportive riconosciute ufficialmente.

Giovanni Blanda