Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione che si è svolta il 13 settembre scorso nella sede dell’Ircac a Palermo, su proposta del Direttore Generale f.f., Pietro Tortorici e alla presenza del Collegio Sindacale, sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ircac, presieduto dall’avvocato Vitalba Vaccaro, linee di credito per pratiche di credito di esercizio per un ammontare complessivo di 215 mila euro, che vanno a rimpinguare le casse delle imprese cooperative siciliane, un passo importante per la crescita economica del tessuto produttivo siciliano.

“In un momento in cui per le imprese siciliane il rapporto con gli istituti di credito è spesso difficile, – dichiara il Direttore Generale f.f. Pietro Tortorici – credo che l’Ircac rappresenti per il sistema produttivo siciliano un importante punto di riferimento e un interlocutore attento. Ed è proprio in questo ambito l’IRCAC risponde ad una richiesta crescente in Sicilia di nuova occupazione e nuova imprenditorialità mettendo a disposizione risorse e competenze, premiando– continua Tortorici – le forze imprenditoriali e sociali, garantendo nuova occupazione per rilanciare così la cooperazione siciliana che mette in campo la propria progettualità”.

Profonda soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale facente funzioni Pietro Tortorici per la sua riconferma alla guida di Ircac e Crias, che presto confluiranno in IRCA, il cui processo di fusione – si legge in una nota – è ormai giunto alle fasi finali, diventando così il punto di riferimento per il medio credito nella Regione Siciliana, per supportare meglio piccole e medie imprese.