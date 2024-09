Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato la gara per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strade della zona ovest di propria competenza. La gara è stata effettuata sulla piattaforma telematica del MEPA ed è stata aggiudicata all’impresa VAME, con sede a Favara, che ha offerto il ribasso del 14,99% per un importo contrattuale complessivo di 236.000,00 euro più Iva (compresi 4.720,00 euro per oneri di sicurezza).

Gli interventi sono stati finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio, e dovranno essere eseguiti dall’impresa aggiudicataria, su indicazioni dei tecnici del Settore Infrastrutture Stradali, entro 365 giorni dalla data di consegna dei lavori.