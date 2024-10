La Pasticceria Melilli di Naro è stata inserita nella venticinquesima edizione della prestigiosa Guida Bar d’Italia, realizzata in collaborazione con illycaffè. Questo riconoscimento, parte di una guida che da anni celebra i migliori locali italiani, sottolinea la capacità dei bar di evolversi per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori, confermando il loro ruolo cruciale come centri di socialità e luoghi di esperienze uniche.

La Pasticceria Melilli si unisce a nomi di rilievo come il Caffè Sicilia di Noto, l’Antico Caffè Spinnato e Sciampagna di Palermo, portando alto l’onore dell’entroterra siciliano. La motivazione riportata nella guida esalta l’unicità del locale: “Il locale di Gaetano Melilli sembra essere un faro che illumina un pezzetto, poco conosciuto e poco frequentato, di entroterra siciliano. Fin qui si viene di proposito, per scoprire le bontà di questo bar pasticceria e approfittare di un pomeriggio libero per esplorare questo borgo dell’agrigentino, circondato da bellezze naturalistiche e che conserva quasi immutato un fortilizio di epoca medievale”.

Tra le specialità offerte dalla Pasticceria Melilli, spiccano i dolci di mandorla, la frutta Martorana, mousse, semifreddi, cassatine e cannoli. Il locale è famoso anche per le sue torte moderne, lambeth cake e lievitati festivi, senza dimenticare i tipici rustici siciliani, disponibili su ordinazione. Il tutto accompagnato da un eccellente caffè Arabica o da un cremoso cappuccino.

Il locale, descritto come moderno e curato, è diventato una meta per gli amanti della buona pasticceria e per coloro che desiderano scoprire Naro, una perla della Sicilia.

Gaetano ed Emanuela, i proprietari, hanno accolto la notizia con grande sorpresa e soddisfazione: “Con immenso orgoglio vogliamo condividere con voi questo grande successo. Essere nella guida del Gambero Rosso dei migliori bar d’Italia è un traguardo raggiunto con lavoro, impegno e passione. Siamo particolarmente fieri di aver portato alto il nome della nostra Naro, e questo è motivo di orgoglio non solo per noi, ma anche per i nostri clienti, ai quali siamo immensamente grati. Questo successo è anche merito loro”.

Con questa menzione, la Pasticceria Melilli si conferma un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per tutti coloro che desiderano scoprire e gustare l’autentica tradizione dolciaria siciliana.