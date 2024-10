Sarà la Futuris, società con sede a Sciacca fondata da Antonio Di Marca e Giuseppe Corona, ad organizzare la XXVI edizione di Inycon, che si terrà dal 4 al 6 Ottobre 2024 a Menfi.

Alla Futuris è stato affidato dal Comune di Menfi il servizio di organizzazione, coordinamento e gestione della storica manifestazione che celebra il vino di qualità, un’occasione imperdibile per gli amanti del buon vino, gli appassionati delle eccellenze enogastronomiche e tutti coloro che desiderano scoprire il patrimonio culturale e naturale di Menfi e della Sicilia.

“Siamo veramente entusiasti di lavorare all’organizzazione di una delle più importanti manifestazioni del territorio regionale siciliano – annunciano i responsabili della Futuris – per noi è un motivo di grande orgoglio; siamo già a lavoro per restituire alla città di Menfi una manifestazione di alto livello e in grandissimo stile, nel rispetto della grande storia di Inycon, combinando tradizione e innovazione.”

E infatti la manifestazione non si svolge dal 2019. Quest’anno, annuncia la Futuris, si prevede un ritorno in grande, con un ricco programma di eventi, talk show, cooking show, wine tasting, attrazioni, e valorizzazione dall’enogastronomia siciliana

Sul palco di Piazza Vittorio Emanuele sarà dato spazio ai grandi spettacoli: il venerdì sarà previsto uno spettacolo comico di un cabarettista regionale, il sabato sera spazio alla musica con un dj di fama nazionale e domenica gli organizzatori annunciano il ritorno di un grande spettacolo con danze aeree e fuochi piromusicali come nelle più grandi edizioni di Inycon. Il programma completo sarà annunciato nelle prossime ore, durante una conferenza stampa.

Contemporaneamente alla manifestazione “Inycon 2024”, in programma dal 4 al 6 ottobre 2024, si organizzerà un villaggio enogastronomico e un’area espositiva, in Via della Vittoria a Menfi, relativi cortili e diramazioni, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni enogastronomiche di qualità e la cucina del territorio, nonché l’artigianato e le tradizioni legati alla cultura agricola e gastronomica locale e siciliana.

Per partecipare al Villaggio Enogastronomico oppure all’Area Espositiva è possibile consultare l’avviso e il modulo di partecipazione sul sito internet www.futurissrls.it