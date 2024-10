Su una dotazione finanziaria complessiva di di 5,5 miliardi di euro, la sezione ordinaria del Piano di sviluppo e coesione 2014-2020 della Regione Siciliana ha registrato, al 30 giugno di quest’anno, impegni di spesa per 3,7 miliardi, mentre i pagamenti ammontano a 3,1 miliardi, con oltre seimila progetti finanziati. Nell’ambito delle due sezioni “speciali”, che hanno un budget complessivo di 1,37 miliardi, sono stati finanziati interventi per 761 milioni di euro, con impegni per oltre seicento milioni e pagamenti per più di cinquecento milioni.

I dati del Comitato di sorveglianza

Cifre messe nero su bianco dal Comitato di sorveglianza del Psc 2014-2020 che è tornato a riunirsi, per la seconda volta in due anni, ieri a Palermo nella sede del Dipartimento della Programmazione, per fare il punto sullo stato di attuazione del Piano da 6,9 miliardi di euro (Una quota di circa 1,4 miliardi è stata destinata al Ponte sullo Stretto e ai termovalorizzatori). Approvato con delibera Cipess nel 2021, il Psc raggruppa gli interventi finanziati con risorse nazionali del Fondo sviluppo e coesione relativi ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, con il coinvolgimento del Dipartimento Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio, dei ministeri competenti e delle amministrazioni locali. Attraverso il Piano si riprogrammano, inoltre, le somme non ancora utilizzate, consentendo così una gestione più flessibile delle risorse, mentre con le sue sezioni “speciali” il Psc ha contribuito anche al contrasto dell’emergenza Covid-19.

Riprogrammate alcune risorse

Nel corso dell’incontro di ieri sono state approvate le richieste di riprogrammazione giunte dai dipartimenti Protezione civile (1,6 milioni di euro), Infrastrutture (2,2 milioni) e Beni culturali (898 mila euro), per un fabbisogno complessivo di 4,7 milioni di euro, dovuto all’aumento dei costi delle materie prime. Le maggiori risorse richieste sono state individuate all’interno del Piano stesso e la dotazione finanziaria complessiva è rimasta dunque invariata.

La precedente programmazione comunitaria

Infine, sono stati illustrati gli avanzamenti delle procedure in corso per il completamento di una serie di progetti già finanziati con il Po Fesr Sicilia 2014-2020, per un importo complessivo di 140 milioni di euro, e per la salvaguardia di altri interventi selezionati nell’ambito dello stesso Programma Fesr (non avviati entro il dicembre 2023), per un importo di 77 milioni.