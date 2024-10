Tutto è già pronto per la seconda edizione dello Slalom Città di Favara in calendario domenica 13 ottobre ed organizzato dalla SSD Proracing con il patrocinio della locale amministrazione comunale. Dopo il debutto della scorsa stagione che esprimeva la volontà degli sportivi locali di riportare l’automobilismo nella cittadina agrigentina, che vanta una lunga e prestigiosa tradizione motoristica, viene proposto il bis sul medesimo tracciato che lo scorso anno vide come assoluta protagonista la Formula Gloria del saccense Marco Segreto.

Al momento gli iscritti sono 38, di cui 3 tra le autostoriche, con in vista la GMG Alfa Romeo di Andrea Raiti, la Radical di Nicolò Incammisa , la Bulla Sport di Cucchiara e la Gloria-Suzuki di Di Matteo, secondo lo scorso anno e quinto al recente Slalom di Misilmeri.

Il 2° Slalom Città di Favara si disputerà su tre manche su un percorso di 2990 metri ricavato sulla Strada Statale 122 che da Favara porta a Castrofilippo, con la partenza fissata a circa due chilometri dall’abitato, ed arrivo in Contrada Rizza, Il tracciato di gara, che è ben noto agli sportivi locali, essendo stato teatro di diverse Prove Speciali del Fabaria Rally, sarà rallentato da 12 barriere.

Il programma stilato dal team organizzativo della Proracing capitanato da Francesco Urso prevede l’avvio delle operazioni di verifica sportiva e tecnica sabato 12 ottobre alle ore 16 e fino alle 20 presso lo Stadio Comunale di Favara, mentre la Direzione di Gara e la Segreteria saranno ospitate presso il Castello Chiaramonte.

Domenica mattina alle ore 9 il Direttore di Gara Fabrizio Perri Fioravanti darà il via alla ricognizione del percorso da parte dei partecipanti, alla quale farà subito seguito la partenza della prima delle tre manche che determineranno la classifica finale, stilata al meglio della singola miglior prestazione in una delle tre salite cronometrate.

Quest’anno la premiazione, alla presenza delle locali autorità e prevista per le ore 16, sarà ospitata presso il Castello Chiaramonte, in piazza Cavour a Favara,.