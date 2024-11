Si svolgeranno venerdì 8 novembre alle ore 18:00 in prima convocazione, e alle ore 19:00 in seconda convocazione, le elezioni per il rinnovo del Presidente di sezione degli arbitri di calcio Agrigentini per il nuovo quadriennio olimpico 2024-2028. Calogero Drago, arbitro benemerito ex componente del settore tecnico e assistente di Serie C alla guida della sezione agrigentina da due mandati, annuncia che si ricandida per il terzo mandato appoggiato dai suoi vice Presidenti Antonino Costanza, ex arbitro di serie C, Rosario Perrone, osservatore di serie A, e da tutta la sua squadra di circa 40 associati tra collaboratori, referenti e consiglieri.

Le parole del presidente uscente Drago: “Mi ricandido con la consapevolezza di aver sempre lavorato per il bene dei nostri ragazzi cercando di inculcare a tutti i valori necessari per una crescita umana e tecnica , valori come il rispetto di come è fatta ogni persona e rispetto per gli altri e delle opinioni degli altri, ognuno può aggiungere qualcosa di importante per la Sezione. “Mi aspetto che chi lavorerà con me in futuro come fatto fino ad oggi faccia ogni cosa in questa Sezione con passione, che significa entusiasmo e voglia di mettersi in gioco e di lavorare insieme per il bene di tutti ”. “Non creiamoci limiti, in una Sezione non esistono cose impossibili da realizzare, bisogna solo avere il coraggio di farle, lavorando tutti insieme” come fatto fino ad oggi realizzando progetti importanti dal Premio Nazionale Livatino , al progetto in alto ma soprattutto formare arbitri . Ricordo che mai come oggi la nostra sezione annovera negli organici regionali un numero di associati altissimo tra uomini e donne sia nel calcio a 5 che nel calcio a 11 e che siamo presenti con nostri associati in tutti gli organici dalla serie A in giù frutto di un grande lavoro e di un cambio generazionale che ha dato una nuova impronta alla nostra sezione.”