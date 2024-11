Sborsa 12 mila euro per delle pietre preziose, convinto di fare l’affare della vita, ma in realtà si trova in mano cinque “patacche” mal realizzate. Un anziano di Ribera è stato raggirato da tre truffatori che, dopo aver incassato il denaro, si sono dileguati. Il pensionato è stato agganciato nei pressi del campo sportivo.

I malviventi, affermando di doversi sbarazzare dei preziosi e che quindi li avrebbero venduti ad un minor prezzo rispetto al loro valore, si sono fatti consegnare la cospicua somma. L’anziano ha capito soltanto in un secondo momento di essere stato truffato e cioè quando si è presentato da un gioielliere per far analizzare le pietre. Erano delle copie di nessun valore. All’uomo non è rimasto altro che recarsi dai carabinieri e denunciare l’accaduto. Al via le indagini per risalire all’identità dei tre truffatori.