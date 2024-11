La motovedetta della guardia di finanza ha speronato l’aliscafo che collega Lampedusa con Linosa. Secondo una prima ricostruzione pare che la motovedetta stava operando in porto, per scandagliare nei fondali, un residuato bellico della seconda guerra mondiale. Ma proprio mentre erano intenti a operare, evidentemente è successo qualcosa di imprevisto e la motovedetta, è finita speronando, di fatto, l’aliscafo provocando un danno ingente e distruggendo anche il gommone in dotazione all’aliscafo.

Al momento l’aliscafo non si sa se può navigare o se deve essere sostituito, intanto disagi per alcune persone che da Lampedusa devono ritornare a Linosa e viceversa e si trovano ad aspettare direttive per il loro rientro.