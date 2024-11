L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Quisquina ha intitolato lo stadio Comunale a Pietro D’Angelo pi tutti “Pitrinu”, deceduto l’11 settembre del 1995 poco piu’ che cinquantenne, personaggio straordinario, che nel suo campo ha fatto la storia della comunità, uomo dalla vita sofferta e tribolata ma che l’amore per il calcio ha reso ricca di contenuti e soddisfazioni.

Grazie alla donazione della figlia Bennardina, alla presenza di nipoti, tanti ex calciatori e sportivi è stato collocata l’insegna all’ingresso della struttura sportiva al fine di dare visibilità e riconoscibilità alla doverosa intitolazione. “Rendiamo onore a questo uomo e tramandiamo ai giovani e alla storia di Santo Stefano Quisquina il ricordo di questa persona che con amore sincero e disinteressato si è per speso per la pratica sportiva”, ha dichiarato il sindaco Cacciatore.