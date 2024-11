Si va sempre più concretizzando la possibilità di avere a Raffadali una Casa della Comunità.

È stata infatti firmata da parte del Direttore Generale dell’ASP, Dott. Giuseppe Capodieci, la deliberazione n. 749 del 28/10/2024 con la quale viene stabilito di approvare il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento riguardante “CASA DELLA COMUNITA’ DI RAFFADALI IN C.DA BUTERMINI/RIBECCHI” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU con fondi PNRR Missione 6 per una spesa pari ad € 1.760540,64; il territorio di Raffadali ormai a breve si arricchirà di una nuova tipologia di struttura socio-sanitaria di facile individuazione e di prossimità, la Casa della Comunità per l’appunto; per questo è stata scelta la struttura esistente in C/da Butermini, inizialmente destinata a casa di riposo, luogo molto vicino al paese e facilmente raggiungibile.

La Casa della Comunità sarà un punto di riferimento continuativo per i pazienti che vi potranno accedere gratuitamente e che verranno presi in carico e a cui saranno garantite funzioni di assistenza sanitaria primaria, attività di prevenzione. All’interno di queste strutture sono presenti equipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute (tecnici di laboratorio, ostetriche, psicologi, ecc.) che operano in raccordo anche con la rete delle farmacie territoriali.

“Grazie alla costituzione della Casa della Comunità a Raffadali, afferma il Sindaco Cuffaro, i cittadini, in particolare i soggetti fragili e i pazienti cronici, potranno trovare un primo punto di contatto con il sistema sanitario pubblico, verranno valutati i bisogni delle persone per accompagnarli alle risposte più adeguate alle proprie esigenze sanitarie o socio-sanitarie favorendo la cura della persona a livello locale quando non vi è necessità di ricovero ospedaliero.”

Ma oggi grazie all’intuito di una amministrazione lungimirante si potranno mettere in atto tutte le sue potenzialità assurgendo a vera e propria struttura sanitaria .

È stato, a tal fine, siglato l’accordo per la stipula di un apposito contratto di comodato d’uso di durata trentennale tra il Comune di Raffadali nella persona del Sindaco Avv. Silvio Cuffaro e l’ASP di Agrigento nella persona del Commissario Straordinario Dott. Mario Zappia in modo da consentire all’Azienda l’acquisizione dell’immobile sito in C/da Butermini quale adempimento propedeutico alla realizzazione degli interventi previsti dal suddetto Piano Operativo Regionale;

Il Sindaco di Raffadali si ritiene estremamente soddisfatto dall’idea che nella programmazione dei fondi del PNRR da destinare alla Sicilia sono previsti stanziamenti da destinare a quella che sarà una vera e propria riforma che interesserà l’assistenza sanitaria territoriale, tramite la creazione di nuove strutture, tra queste le Case della Comunità.

Opportunità, questa, che il Comune di Raffadali ha voluto cogliere al volo intravedendo in essa un’importante vantaggio funzionale dal punto di vista dell’offerta sanitaria rivolta alla popolazione sia sana che malata ma anche uno strumento per offrire occasioni di lavoro a figure professionali spesso costrette a rivolgersi altrove.