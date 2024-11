A Licata padre e figlio, di 52 e 23 anni, sono stati aggrediti a calci e pugni per futili motivi in strada. I due sono rimasti feriti e sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, per le cure del caso. Nessuno dei due, per fortuna, è in gravi condizioni.

I poliziotti del Commissariato di Licata, a conclusione di un’attività d’indagine, hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica i presunti aggressori. Si tratta di tre licatesi, un ventottenne e un trentacinquenne denunciati per lesioni personali; l’altro ventottenne oltre che per lesioni personali anche per minacce.